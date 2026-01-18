Il minuto di silenzio per Rocco Commisso in Bologna-Fiorentina è stato rovinato da urla becere

Durante la partita Bologna-Fiorentina, il minuto di silenzio in memoria di Rocco Commisso è stato disturbato da urla poco rispettose provenienti dai tifosi. Un momento di riflessione che avrebbe richiesto silenzio e rispetto è stato compromesso da comportamenti poco adeguati, sottolineando l'importanza di mantenere il decoro in occasioni commemorative.

Il minuto di silenzio per ricordare Rocco Commisso poco prima di Bologna-Fiorentina è stato rovinato da urla poco rispettose provenienti dalle tribune del Dall'Ara. Gli applausi del resto dello stadio hanno tentato di metterli a tacere. 🔗 Leggi su Fanpage.it Morto Rocco Commisso, Bologna-Fiorentina si giocherà: in campo un minuto di silenzio

A seguito della scomparsa del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, avvenuta questa notte all’età di 76 anni, la partita Bologna-Fiorentina si disputerà con un minuto di silenzio in suo ricordo. Commisso, figura di rilievo nel mondo del calcio e della comunicazione, lascia un’importante eredità nel club e nel sport italiano. Lutto nel calcio, morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. La Figc annuncia un minuto di silenzio prima di tutte le partite

La Fiorentina ha comunicato la scomparsa del presidente Rocco Commisso, avvenuta recentemente. La Figc ha annunciato che, in segno di rispetto, sarà osservato un minuto di silenzio prima di tutte le partite. La perdita di Commisso rappresenta un momento di riflessione per il club e il mondo del calcio italiano.

