Morto Rocco Commisso Bologna-Fiorentina si giocherà | in campo un minuto di silenzio

A seguito della scomparsa del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, avvenuta questa notte all’età di 76 anni, la partita Bologna-Fiorentina si disputerà con un minuto di silenzio in suo ricordo. Commisso, figura di rilievo nel mondo del calcio e della comunicazione, lascia un’importante eredità nel club e nel sport italiano.

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, si è spento questa notte all’età di 76 anni, dopo una vita dedicata alla comunicazione e alla sua passione per il calcio. Alla guida della società Viola dal 2019, l’imprenditore si è speso per la società con un’intraprendenza e una volontà di miglioramento senza precedenti. Ad annunciarne la morte oggi è stata proprio una nota della Fiorentina. Dopo ore di incertezza, è arrivata anche la notizia che domani alle 15 Bologna-Fiorentina si giocherà regolarmente. In molti, infatti, avevano ipotizzato che il match potesse essere rinviato per questioni di rispetto e di lutto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

