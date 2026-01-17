Lutto nel calcio morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso La Figc annuncia un minuto di silenzio prima di tutte le partite
La Fiorentina ha comunicato la scomparsa del presidente Rocco Commisso, avvenuta recentemente. La Figc ha annunciato che, in segno di rispetto, sarà osservato un minuto di silenzio prima di tutte le partite. La perdita di Commisso rappresenta un momento di riflessione per il club e il mondo del calcio italiano.
È morto il presidente della Fiorentina Rocco B. Commisso. Lo annuncia la società viola in un comunicato sul suo sito web. «Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa. Per la sua famiglia è stato un esempio, una guida, un uomo leale e fedele che accanto a sua moglie Catherine ha raggiunto il traguardo di 50 anni di matrimonio e con i suoi figli è stato un padre severo e amabile, come era il suo carattere, dolce e deciso. Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato». La Federcalcio dispone un minuto di silenzio. 🔗 Leggi su Open.online
