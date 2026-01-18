Il Medioriente è una regione complessa, caratterizzata da profonde tensioni politiche e sociali. Comprendere le dinamiche locali richiede attenzione e analisi approfondite, lontano da semplificazioni o posizioni preconcette. Mentre in alcune piazze si manifestano sentimenti antiegoistici, altri si concentrano su questioni interne e relazioni internazionali. Una visione equilibrata e informata è fondamentale per affrontare le sfide di una regione così intricata.

È complicato capire come vanno le cose in Medioriente, è molto più facile partecipare al solito festival antiamericano e antisraeliano: mentre si assiste a un risveglio della piazza italiana e tedesca, ci sono quelli che non vogliono concludere l'era degli ayatollah perché odiano Usa e Israele, quindi se ne infischiano della strage e dell'oppressione; o gli appassionati delle sorti del popolo iraniano se la pigliano con Trump se il regime è ancora in piedi. E anche con Netanyahu: la lectio comune è che abbiano concertato un perfido stop. Lo sfondo è la promessa di Trump dell'"aiuto in arrivo" agli eroi che hanno fronteggiato la strage: poi l'aiuto non è arrivato e il silenzio è tornato nelle strade.

