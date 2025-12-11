Cucinare il pesce senza odori è un gioco da ragazzi | con il trucco degli chef non ti preoccupi di niente

Cucinare il pesce può spesso causare fastidiosi odori in casa, ma esistono semplici trucchi degli chef per evitarli. In questo articolo scoprirai come preparare il pesce in modo impeccabile, mantenendo l'ambiente fresco e senza cattivi profumi, seguendo tecniche pratiche e efficaci.

Cucinare il pesce senza cattivi odori per casa è più semplice di quanto non pensi: con il trucco degli chef non corri pericoli. Sulla tavola di Natale, specialmente per la cena della Vigilia, non possono mancare delle portate a base di pesce. Tra salmone affumicato, gamberetti in salsa cocktail, insalata di polpo, impepata di cozze, spaghetti con le vongole, baccalà fritto e branzino al sale c'è davvero l'imbarazzo della scelta. (Cityrumors.it) Il problema, però, quando si cucina il pesce è che per casa finisce sempre con il diffondersi un odore tutt'altro che gradevole.