Cos’è l’EcoBall lo sport inventato da un ricercatore che trasforma il riciclo in un gioco per ragazzi

Trasformare il calcio in una lezione di ecologia: è l'idea di Oludele Mayowa Solaja, sociologo nigeriano che ha ideato EcoBall, un gioco in cui segnare gol significa anche raccogliere e riciclare plastica. Nato come progetto educativo, EcoBall è un'attività che unisce sport, cooperazione e sostenibilità, insegnando ai ragazzi (ma non solo) l'importanza della corretta gestione dei rifiuti attraverso l'attività fisica. In sperimentazione in alcune scuole della Nigeria, questo approccio sembra influire positivamente sui comportamenti delle comunità in materia ambientale e perfino contribuire alla creazione di microeconomie locali basate sull'economia circolare.