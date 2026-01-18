Il futuro della prevenzione è in bagno Dal CES 2026 alla TAC sotto la doccia Posta

Il futuro della prevenzione si avvicina: tecnologie innovative come quelle presentate al CES 2026 e la TAC sotto la doccia stanno rivoluzionando il monitoraggio della salute. Questi strumenti permettono di rilevare precocemente eventuali problematiche, offrendo un approccio più tempestivo e meno invasivo. Solo chi convive con l’ipocondria può comprendere quanto sia importante avere strumenti affidabili per monitorare il proprio stato di salute quotidianamente.

Solo chi è ipocondriaco può capire la vita di un ipocondriaco, ogni giorno sentiamo un sintomo della fine. Io non solo sono ipocondriaco, ma sono anche patofobo, cioè ho paura di avere ogni giorno una malattia diversa ma ho anche paura di andare a farmi controllare. Andare in un luogo sanitario, un prelievo, una lastra, l’attesa del risultato: a parte che sono a disagio nei luoghi pubblici, figuriamoci in quelli ospedalieri pieni di malati e germi e vecchiaie e tristezze e tanta tenerezza per chiunque. Però dando un’occhiata ai gadget presentati al CES 2006 di Las Vegas, ho pensato che quella sarebbe una soluzione, e cioè averli tutti in casa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Nasconde telecamera in bagno per riprendere due minorenni sotto la doccia, patrigno rischia il processo per pornografia minorile

Un patrigno rischia il processo per pornografia minorile dopo aver nascosto una telecamera in bagno, catturando immagini e video delle figlie minorenni della compagna. La scoperta è avvenuta grazie alla madre delle adolescenti, che ha trovato contenuti compromettenti nel cellulare dell'uomo. L'episodio solleva gravi questioni sulla tutela dei minori e sulla privacy.

Al CES 2026 LG ridisegna il futuro della mobilità: l’auto diventa uno spazio intelligente e “affettivo”

Al CES 2026, LG rivoluziona il concetto di mobilità presentando un’auto che va oltre il semplice mezzo di trasporto. Diventa uno spazio intelligente, sensibile e affettivo, capace di adattarsi alle esigenze di chi la vive. Una visione futura in cui tecnologia e emozioni si incontrano, trasformando l’esperienza di guida e di viaggio in qualcosa di più personale e coinvolgente.

