Napoli Made in Italy tra innovazione integrazione digitale e nuovi mercati

“Tradizione e Innovazione: l’eccellenza italiana si rinnova” è così che è stato titolato l’evento promosso a Napoli venerdì 31 ottobre da Made in Italy community a cui hanno partecipato imprenditori, operatori del settore e piccole realtà locali. Obiettivo dell’iniziativa è stato riunire più menti brillanti dell'imprenditoria italiana per analizzare asset fondamentali per le imprese, l’export e il commercio della regione Campania. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Napoli, Made in Italy tra innovazione, integrazione digitale e nuovi mercati

Approfondisci con queste news

Made in Campania Dall’anno in corso, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha adottato 101 interdittive nei confronti di altrettante ditte con sede in Napoli e nei comuni dell’area metropolitana - facebook.com Vai su Facebook

Tradizione e innovazione, roadshow Made in Italy a Napoli - Dopo le tappe di Torino, Firenze e Milano, il roadshow "Tradizione e Innovazione: l'eccellenza italiana si rinnova" approda giovedì 30 ottobre a Napoli dalle 17, portando nel capoluogo partenopeo un d ... Lo riporta ansa.it

MADE IN ITALY | Da Napoli parte la sfida della qualità e dei nuovi mercati esteri - Tra le aree più promettenti il Sud America, dove cresce la domanda di prodotti italiani. Secondo italiachiamaitalia.it

Made in Italy,da Napoli sfida qualità e nuovi mercati esteri - "Oggi a Napoli analizziamo gli asset fondamentali per le imprese, l'export e il commercio derivante dalla Campania che è la settima regione in Italia per export per 21,7 miliardi di euro e circa 500mi ... Secondo ansa.it