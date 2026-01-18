Il dolore di Roberta Capua che ricorda l' ex marito Stefano Cassoli scomparso a seguito di un incidente | Ci ha lasciti senza fiato Sarà per sempre l' uomo più importante della mia vita

Roberta Capua ricorda con commozione Stefano Cassoli, scomparso lo scorso maggio a 58 anni. L’imprenditore bolognese è deceduto a seguito di un incidente, dopo una caduta che gli ha causato un grave trauma cranico. La sua perdita resta un dolore profondo: «Ci ha lasciati senza fiato. Sarà per sempre l’uomo più importante della mia vita», ha dichiarato l’ex showgirl.

Non stavano più insieme, ma per Roberta Capua la morte di Stefano Cassoli, suo marito per 13 anni, è stata molto difficile da affrontare. «Sarà per sempre l'uomo più importante della mia vita», ha raccontato la conduttrice ed ex Miss Italia a Verissimo, visibilmente commossa nel ricordare questa perdita che l'ha profondamente segnata. Stefano Cassoli è morto nel 2025, a 58 anni. «Ha avuto un incidente, un malore, e cadendo ha sbattuto la testa. La caduta è stata fatale, è stato in coma qualche giorno e se n'è andato», ha rivelato Roberta Capua a Siulvia Toffanin, «È stata una cosa improvvisa, inaspettata, che ci ha lasciati senza fiato». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

