Roberta Capua il dolore per l’ex marito | È morta la persona più importante della mia vita

Da periodicodaily.com 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberta Capua ha condiviso il dolore per la perdita dell'ex marito, Stefano Cassoli, definendolo “la persona più importante della mia vita”. Durante l'intervista a Verissimo, l’attrice e conduttrice ha espresso il suo sentimento di lutto e ricordo nei confronti di chi ha rappresentato una figura fondamentale per lei e il loro figlio. Un momento di sincera emozione, che mette in luce il valore dei rapporti umani anche nelle situazioni più difficili.

(Adnkronos) – "Sarà per sempre l'uomo più importante della mia vita". Roberta Capua, ospite oggi a Verissimo, ha parlato del dolore per la scomparsa dell'ex marito e padre di suo figlio, Stefano Cassoli. "Bisogna andare avanti, la vita ci fa degli scherzi. Nel 2023 ho perso mamma e papà. E nel 2025 ho perso il papà di Leonardo. Ci ha lasciato senza fiato". Un malore gli ha portato via la vita: "È accaduto all'improvviso, è stato davvero difficile da accettare. Questo mi ha fatto capire che la vita va vissuta a pieno, è un attimo. Devi essere felice anche per le piccole cose. Aveva 58 anni, era giovanissimo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Paolo Ruffini al Vanity Fair Stories 2025: «Non si smette mai di essere figli: mia mamma è la donna più importante della mia vita. È importante non tirarsela con sé stessi»

Leggi anche: Verissimo, Porcaroli: “Scamarcio? La storia più importante della mia vita”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Roberta Capua, dal dolore per la perdita dei genitori alla morte dell'ex marito: "Il 2023 fu un anno durissimo" - Nata a Napoli il 5 dicembre 1968, Roberta Capua è figlia di Alberto Capua e di Miss Italia 1959, Marisa Jossa. corrieredellumbria.it

roberta capua dolore l8217exStefano Cassoli, ex marito di Roberta Capua e figlio/ Nel 2024 la separazione, poi la morte in un incidente - Stefano Cassoli, ex marito di Roberta Capua: il divorzio nel 2024, l'anno successivo la morte dell'uomo in un incidente stradale. ilsussidiario.net

roberta capua dolore l8217exRoberta Capua: «La morte di Stefano è stata molto dolorosa: è stato l'amore della mia vita. Oggi vado avanti, ma non ci sarà nessun altro amore come il suo» - A Verissimo Roberta Capua racconta uno dei capitoli più dolorosi della sua vita: la morte improvvisa dell’ex marito Stefano Cassoli, padre di suo figlio Leonardo. leggo.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.