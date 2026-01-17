Roberta Capua il dolore per l’ex marito | È morta la persona più importante della mia vita
Roberta Capua ha condiviso il dolore per la perdita dell'ex marito, Stefano Cassoli, definendolo “la persona più importante della mia vita”. Durante l'intervista a Verissimo, l’attrice e conduttrice ha espresso il suo sentimento di lutto e ricordo nei confronti di chi ha rappresentato una figura fondamentale per lei e il loro figlio. Un momento di sincera emozione, che mette in luce il valore dei rapporti umani anche nelle situazioni più difficili.
(Adnkronos) – "Sarà per sempre l'uomo più importante della mia vita". Roberta Capua, ospite oggi a Verissimo, ha parlato del dolore per la scomparsa dell'ex marito e padre di suo figlio, Stefano Cassoli. "Bisogna andare avanti, la vita ci fa degli scherzi. Nel 2023 ho perso mamma e papà. E nel 2025 ho perso il papà di Leonardo. Ci ha lasciato senza fiato". Un malore gli ha portato via la vita: "È accaduto all'improvviso, è stato davvero difficile da accettare. Questo mi ha fatto capire che la vita va vissuta a pieno, è un attimo. Devi essere felice anche per le piccole cose. Aveva 58 anni, era giovanissimo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
