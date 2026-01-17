Roberta Capua il dolore per l’ex marito | È morta la persona più importante della mia vita

Roberta Capua ha condiviso il dolore per la perdita dell'ex marito, Stefano Cassoli, definendolo “la persona più importante della mia vita”. Durante l'intervista a Verissimo, l’attrice e conduttrice ha espresso il suo sentimento di lutto e ricordo nei confronti di chi ha rappresentato una figura fondamentale per lei e il loro figlio. Un momento di sincera emozione, che mette in luce il valore dei rapporti umani anche nelle situazioni più difficili.

Roberta Capua: «La morte di Stefano è stata molto dolorosa: è stato l'amore della mia vita. Oggi vado avanti, ma non ci sarà nessun altro amore come il suo» - A Verissimo Roberta Capua racconta uno dei capitoli più dolorosi della sua vita: la morte improvvisa dell’ex marito Stefano Cassoli, padre di suo figlio Leonardo. leggo.it

«Sono pronta a raccontarmi senza filtri. » È con queste parole che Roberta Capua si prepara a sedersi di fronte a Silvia Toffanin nel nuovo appuntamento di Verissimo, previsto per sabato 17 gennaio 2026 su Canale 5. Silvia Toffanin torna a guidare una punt - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.