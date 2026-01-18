Roberta Capua ha condiviso a Verissimo il dolore per la perdita dell’ex marito Stefano Cassoli, scomparso improvvisamente nel 2025 all’età di 58 anni a causa di un incidente fatale. La sua testimonianza riflette il profondo legame e il dolore per una perdita improvvisa, che ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di chi lo conosceva e amava.

“È stato l’uomo più importante della mia vita”. Con queste parole Roberta Capua ha raccontato a Verissimo il dolore per la scomparsa dell’ex marito Stefano Cassoli, morto improvvisamente nel 2025. Un lutto che, come ha spiegato la conduttrice, ha colpito profondamente lei e il figlio Leonardo, nonostante la separazione avvenuta due anni prima. Ospite del programma, Capua ha ricostruito quanto accaduto, soffermandosi soprattutto sull’impatto emotivo della perdita. “Bisogna andare avanti, la vita ci fa degli scherzi”, ha detto. “ Nel 2023 ho perso mamma e papà. E nel 2025 ho perso il papà di Leonardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È morto all’improvviso a 58 anni. Ha avuto incidente, ha sbattuto la testa e la caduta è stata fatale. Sarà per sempre l’uomo più importante della mia vita”: il dolore di Roberta Capua a Verissimo

