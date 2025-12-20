Gisele Bündchen si risposa dopo il divorzio da Tom Brady le nozze segrete con Joaquim Valente
Gisele Bündchen ha recentemente celebrato il suo matrimonio con Joaquim Valente, suo allenatore di Jiu-Jitsu. L’unione, avvenuta in modo riservato in Florida, segue la nascita del loro primo figlio a febbraio. La notizia mette in luce un nuovo capitolo della vita della modella, ora lontana dalle luci del gossip.
Gisele Bündchen ha sposato il suo allenatore di Jiu-Jitsu, Joaquim Valente. Le nozze si sarebbero svolte in gran segreto in Florida, dopo la nascita lo scorso febbraio, del loro primo figlio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
