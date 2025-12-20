Gisele Bündchen si risposa dopo il divorzio da Tom Brady le nozze segrete con Joaquim Valente

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gisele Bündchen ha recentemente celebrato il suo matrimonio con Joaquim Valente, suo allenatore di Jiu-Jitsu. L’unione, avvenuta in modo riservato in Florida, segue la nascita del loro primo figlio a febbraio. La notizia mette in luce un nuovo capitolo della vita della modella, ora lontana dalle luci del gossip.

Gisele Bündchen ha sposato il suo allenatore di Jiu-Jitsu, Joaquim Valente. Le nozze si sarebbero svolte in gran segreto in Florida, dopo la nascita lo scorso febbraio, del loro primo figlio. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Gisele Bundchen di nuovo sposa, matrimonio segreto con Joaquim Valente

Leggi anche: Ilary Blasi si risposa, c’è la data delle nozze con Bastian Muller e quella del divorzio da Totti: ecco quando

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

gisele b252ndchen risposa dopoGisele Bündchen si risposa dopo il divorzio da Tom Brady, le nozze segrete con Joaquim Valente - Le nozze si sarebbero svolte in gran segreto in Florida, dopo la nascita lo scorso febbraio, del loro primo figlio. fanpage.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.