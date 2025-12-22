E, secondo alcune fonti, Tom Brady sarebbe semplicemente «felice» che l'ex moglie abbia voltato pagina. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gisele Bündchen si è sposata in segreto con Joaquim Valente: cosa sappiamo (e la reazione di Tom Brady)

Leggi anche: Gisele Bündchen si è sposata, nozze in gran segreto per la top model con Joaquim Valente

Leggi anche: Gisele Bündchen si risposa dopo il divorzio da Tom Brady, le nozze segrete con Joaquim Valente

Gisele Bündchen si è sposata in gran segreto | chi è suo marito.