Il Costone ritrova il sorriso e due punti pesanti Borgomanero ci prova ma poi deve arrendersi

Il Costone torna alla vittoria con un risultato di 89-78 contro Borgomanero, riscattando due punti pesanti in classifica. La squadra ha mostrato determinazione e solidità, con prestazioni individuali significative, tra cui Masciarelli e Nasello. Borgomanero, nonostante gli sforzi, ha dovuto cedere il passo, confermando l’importanza di questa vittoria per il proseguimento del campionato.

COSTONE 89 BORGOMANERO 78 COSTONE: Masciarelli 21, Zocca 9, Massari ne, Nasello 15, Paoli F. 4, Paoli M. 11, Zeneli 4, Piattelli ne, Nannipieri 2, Ballabio 21, Rosso 2. Allenatore Belletti. BORGOMANERO: Buttiglione 9, Cucco 15, Lastella 24, Romeo, Rey, Martino 2, Gaiola 5, Charfi 10, Pellegrino 2, Baiardi, Alberti 2, Rupil 9. Allenatore Di Cerbo. Arbitri: Piancattelli-Puliga. Parziali: 25-24, 55-40, 71-59. SIENA – Il Costone torna al successo dopo lo stop nel derby e lo fa battendo in casa Borgomanero nella prima giornata del girone di ritorno. L’avvio al PalaOrlandi era stato contratto. Primo parziale del Costone a metà quarto con le due triple di Ballabio e Zocca che valgono il 17-11. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Costone ritrova il sorriso e due punti pesanti. Borgomanero ci prova ma poi deve arrendersi Leggi anche: Scamacca ritrova la scena: «Palladino ci ha ridato fiducia». E l’Atalanta cerca punti pesanti in Champions Leggi anche: Avellino, prova di forza: due punti pesanti contro Pistoia Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. PROMO SPECIALE GENNAIO Solo per questa settimana Dì addio all’effetto paglia e ritrova capelli rigenerati, rimpolpati e anticrespo Con il Kit Hyaluronic Booster: idratazione profonda piega che dura di più capelli morbidi, luminosi e discipl - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.