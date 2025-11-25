Scamacca ritrova la scena | Palladino ci ha ridato fiducia E l’Atalanta cerca punti pesanti in Champions

Gianluca Scamacca torna a prendersi la scena nel momento decisivo, alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Il gol segnato a Napoli non ha cambiato il risultato finale, ma ha segnato un passaggio importante: l’attaccante romano è tornato a sentirsi parte centrale dell’Atalanta di Raffaele Palladino, chiamata a un nuovo esame europeo dopo il colpo corsaro di Marsiglia. «Serviva tranquillità»: l’elogio a Palladino e la frecciata al passato. Accanto al tecnico nerazzurro, Scamacca si è presentato in conferenza stampa con idee chiare e parole che hanno tratteggiato il nuovo clima nello spogliatoio. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Scamacca ritrova la scena: «Palladino ci ha ridato fiducia». E l’Atalanta cerca punti pesanti in Champions

