Il ’controbilancio’ di FdI | Giunta senza visione Sicurezza dimenticata

Il controbilancio di FdI critica la gestione della giunta comunale, evidenziando un bilancio lacunoso e privo di una visione strategica. Secondo le valutazioni, si tratta di un’amministrazione che si concentra su iniziative spot, aumentando le imposte e trascurando le questioni di sicurezza e vivibilità che interessano i cittadini. Questa analisi mette in luce le criticità di un governo locale che, a parere di alcuni, dimentica le priorità della comunità.

"Un bilancio comunale lacunoso, senza una visione d'insieme, che procede per spot. Prende dalle tasche dei cittadini 2,8 milioni in più di Irpef, aumenta la Tari e parla di ramblas anziché affrontare i problemi che tutti noi viviamo. Ma un altro mondo è possibile". Il mondo possibile di Alessandro Aragona, consigliere comunale e regionale (e coordinatore provinciale di FdI) si condensa in una cinquantina di documenti correttivi – destinati all'insuccesso, come romantiche rincorse di don Chisciotte – che il gruppo consiliare di minoranza presenterà in Sala del Tricolore. Il gruppo di Fdi li ha illustrati ieri.

'Indennità esorbitanti' per due funzionari Giunta, Fdi attacca - Nuovo attacco della minoranza di centrodestra contro la Giunta regionale guidata da Alessandra Todde. ansa.it

