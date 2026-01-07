Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia, commenta la situazione a Bologna, evidenziando il problema della sicurezza e dei senzatetto. Secondo Lisei, la giunta comunale deve intervenire con decisione per affrontare queste criticità. Riconosce l’efficienza delle forze dell’ordine nel fermare il responsabile dell’ultimo grave episodio vicino alla stazione, ma sottolinea la necessità di politiche più efficaci per garantire la sicurezza cittadina.

Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia, cosa pensa del brutale assassino avvenuto l’altra sera vicino alla stazione? "Innanzitutto bisogna ringraziare le forze dell’ordine che in poco tempo hanno individuato questo criminale". Lei, da bolognese, come ha reagito? E come hanno reagito i bolognesi? "La comunità bolognese è choccata dalla morte di questi due concittadini, prima il dramma di Giovanni Tamburi, ora questo ragazzo: Alessandro Ambrosio. Abbiamo il dovere di far sentire forte la solidarietà e la vicinanza alle famiglie e agli amici in questo momento di dolore". Secondo lei c’è un’emergenza sicurezza a Bologna? "Un omicidio è un crimine efferato, difficile da prevedere e prevenire, ma non possiamo neppure ignorare che Bologna abbia una quantità significativa di persone senza fissa dimora e con problemi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marco Lisei (FdI): "Sicurezza e clochard, Bologna ha problemi. La giunta deve agire"

