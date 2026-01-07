Marco Lisei FdI | Sicurezza e clochard Bologna ha problemi La giunta deve agire
Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia, commenta la situazione a Bologna, evidenziando il problema della sicurezza e dei senzatetto. Secondo Lisei, la giunta comunale deve intervenire con decisione per affrontare queste criticità. Riconosce l’efficienza delle forze dell’ordine nel fermare il responsabile dell’ultimo grave episodio vicino alla stazione, ma sottolinea la necessità di politiche più efficaci per garantire la sicurezza cittadina.
Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia, cosa pensa del brutale assassino avvenuto l’altra sera vicino alla stazione? "Innanzitutto bisogna ringraziare le forze dell’ordine che in poco tempo hanno individuato questo criminale". Lei, da bolognese, come ha reagito? E come hanno reagito i bolognesi? "La comunità bolognese è choccata dalla morte di questi due concittadini, prima il dramma di Giovanni Tamburi, ora questo ragazzo: Alessandro Ambrosio. Abbiamo il dovere di far sentire forte la solidarietà e la vicinanza alle famiglie e agli amici in questo momento di dolore". Secondo lei c’è un’emergenza sicurezza a Bologna? "Un omicidio è un crimine efferato, difficile da prevedere e prevenire, ma non possiamo neppure ignorare che Bologna abbia una quantità significativa di persone senza fissa dimora e con problemi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Palestina, Marco Lisei (FdI) contestato dagli studenti al liceo Minghetti
Leggi anche: Marco Lisei contestato al liceo Minghetti di Bologna
Marco Lisei (FdI): Sicurezza e clochard, Bologna ha problemi. La giunta deve agire; Lisei (FdI): Pd non contro i militari nelle scuole, ma a favore dell’Albanese; Scuola e forze militari, è ancora polemica tra Comune e opposizione; Le reazioni politiche. Salvini: 1.500 vigilantes. Oggi sciopero dei ferrovieri.
Marco Lisei (FdI): "Sicurezza e clochard, Bologna ha problemi. La giunta deve agire" - "La comunità bolognese è choccata dalla morte di questi due concittadini, prima il dramma di Giovanni Tamburi, ora questo ragazzo: Alessandro Ambrosio. ilrestodelcarlino.it
Cli spoofing, cos’è e come difendersi. Lisei (FdI): “Italiani vessati, cosa chiedo nel mio emendamento” - Bologna, 29 giugno 2025 – Telemarketing selvaggio e spoofing sono al centro dell’emendamento al Ddl Semplificazioni presentato dal senatore di FdI Marco Lisei. quotidiano.net
Criminalità, altro affondo di FdI. Lisei: "Lepore spreca le risorse. E favorisce delinquenti e collettivi" - "Sentire parlare Lepore di sicurezza è come sentire parlare Dracula di donazioni di sangue". ilrestodelcarlino.it
Marco Lisei. . Chi entra in Italia deve rispettare legge e regole italiane. E se qui qualche estremista non sta bene, non ha nessun obbligo di rimanere. #francescoboezi - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.