Mone del Blocco | Ramy era un bravo ragazzo veniva da una famiglia perbene | era nel posto sbagliato al momento sbagliato

Simone Lembo, in arte Mone del Blocco. Un passato da rapper, diversi ‘errori’ - come lui stesso li definisce - commessi, tra furti e rapine. La galera e la rinascita, il desiderio di una famiglia e di percorrere una seconda vita. Si è aperto a Milano Racconta.Un passato da rapper ‘quasi per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Scopri altri approfondimenti

#Eurolega: A.S. Monaco Basket sanzionato con multa e blocco del mercato. Il club monegasco non potrà tesserare nuovi giocatori o coach fino al saldo dei debiti pendenti. - facebook.com Vai su Facebook

Chi era Ramy Elgaml, il giovane morto a Milano dopo un inseguimento dei carabinieri - Ramy Elgaml, 19 anni, egiziano, ma residente in Italia da anni, è morto in un incidente avvenuto il 24 novembre 2024 a Milano, mentre era a bordo di uno scooter guidato dall'amico tunisino Fares ... Da ansa.it

Amico di Ramy assolto dal Tribunale, era imputato per droga - Fares Bouzidi, il 22enne rimasto ferito nell'inseguimento tra scooter e carabinieri del 27 novembre scorso a Milano poi terminato con l'incidente in cui è morto il suo amico 19enne Ramy Elgaml, è ... Segnala ansa.it