A Firenze, un giovane di 25 anni, vittima di problemi di tossicodipendenza, è stato trovato senza vita sotto un ponte. Prima di perdere la vita, ha scelto di donare i suoi organi, contribuendo a salvare altre vite. La sua storia ricorda l'importanza della solidarietà e della consapevolezza sui temi della dipendenza e della donazione.

Aveva problemi di tossicodipendenza, sarebbe morto per un'overdose: è stato ritrovato sotto un ponte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Firenze, muore clochard di 25 anni: donati gli organi | "Voleva così"

Leggi anche: Muore a 24 anni dopo l’incidente in scooter. Era un atleta della Stamura: donati gli organi

Leggi anche: Federica Tripoli muore a 32 anni: era tenente di vascello della Marina. Donati gli organi, la famiglia apre una raccolta fondi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Clochard muore a 25 anni sotto al ponte, donati gli organi. “Rispettata la sua volontà”; Trovato in arresto cardiaco sotto a un ponte, clochard 25enne muore e dona gli organi; Letizia e la tragedia di Fuerteventura. Il malessere, gli accessi in ospedale, poi la morte in vacanza; Lety era inarrestabile fra lavoro e viaggi. Nessun problema di salute”: chi era la donna morta in vacanza.

Firenze, muore clochard di 25 anni: donati gli organi | "Voleva così" - Aveva appena 25 anni e prima di andarsene aveva chiesto ai medici di donare i suoi organi. msn.com