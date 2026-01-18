Il centro le bistecche gli hotel La Firenze amata dal presidente E quella casa con vista Palazzo Pitti

Dopo Marina di Gioiosa Jonica e Brooklyn, Firenze rappresenta la terza tappa importante nella vita di Rocco Commisso. Tra il centro storico, le bistecche, gli hotel e la vista su Palazzo Pitti, la città è un luogo di ricordi e significati profondi. La Firenze amata dal presidente si coniuga con il suo legame personale, tra passato e presente, in un percorso che ne testimonia l’attaccamento e l’identità.

Dopo Marina di Gioiosa Jonica, dove tutto è cominciato, e New York (il quartiere di Brooklyn che lo ha accolto a dodici anni e ne ha forgiato il carattere), Firenze è stata la terza città più significativa nella vita di Rocco Commisso. La più inattesa, forse. Ma anche quella più profondamente vissuta, sul piano emotivo e quello professionale. Uno dei luoghi che negli ultimi sei anni lo ha accompagnato come presidente della Fiorentina, diventando molto più di una semplice sede di lavoro. Firenze era già scritta nel suo destino nel 2006, quando Commisso soggiornava con la moglie Catherine sulle colline di Fiesole, a Villa San Michele.

