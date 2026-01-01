Crans-Montana la località svizzera amata dal jet set | le gare di sci gli hotel di lusso e l’aria che cura Storia di un luogo iconico

Crans-Montana, situata nel Canton Vallese in Svizzera, è una rinomata località alpina nota per le sue piste da sci, gli hotel di alta qualità e un ambiente che favorisce il benessere. Attraverso la sua storia, si presenta come un luogo di tradizione e relax, apprezzato sia dagli appassionati di sport invernali sia da chi cerca un’oasi di tranquillità in montagna. Un punto di riferimento per chi desidera scoprire la bellezza delle Alpi svizzere.

Crans Montana (Svizzera), 1 gennaio 2026 – Crans-Montana – il centro sciistico svizzero dove è avvenuta la tragica esplosione in un locale durante i festeggiamenti di Capodanno – si trova nel Canton Vallese, in Svizzera. Si tratta di una località turistica molto nota nel mondo e frequentata da numerosi vip. Crans-Montana storica sede delle gare di Coppa del mondo. La cittadina (dove si parla principalmente francese), situata a circa 1.500 metri di altitudine nel distretto di Sierre, vanta un ampio comprensorio sciistico e da tanti anni nella seconda metà del mese di gennaio ospita anche le gare della Coppa del mondo femminile di sci alpino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crans-Montana, la località svizzera amata dal jet set: le gare di sci, gli hotel di lusso e l’aria che cura. Storia di un luogo iconico Leggi anche: Svizzera, esplosione in un bar della località sciistica di lusso di Crans-Montana durante la festa di Capodanno: «Diversi morti» Leggi anche: Svizzera, esplosione in un bar a Crans-Montana: morti e feriti nella notte nella località sciistica di lusso Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Svizzera esplosione in un bar della località sciistica di lusso di Crans-Montana durante la festa di Capodanno | Diversi morti; Crans-Montana diversi morti e feriti per un’esplosione in un bar della località sciistica; Svizzera esplosione in un bar a Crans-Montana | morti e feriti nella notte nella località sciistica di lusso. Crans Montana, esplosione in un bar in Svizzera: almeno 40 morti e 100 feriti. L'ambasciatore italiano: «Connazionali di cui non si hanno notizie» - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans- ilmessaggero.it

Strage alla festa di Capodanno, 40 morti e 100 feriti in un bar di Crans-Montana, in Svizzera - La deflagrazione è stata una conseguenza dell'incendio. ansa.it

Crans Montana, esplosione in Svizzera: 40 morti e 100 feriti/ Video: “Vittime non identificabili per ustioni” - Strage Crans Montana, video esplosione in località sciistica in Svizzera: almeno 40 morti e 100 feriti. ilsussidiario.net

Strage di Capodanno a Crans-Montana, almeno 40 morti. Tajani: "Non possiamo escludere vittime italiane" - facebook.com facebook

VIDEO | Esplosione a Crans-Montana, polizia e pompieri sul luogo dell'accaduto. Il locale "Constellation" devastato, ancora provvisorio il bilancio delle vittime #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.