Firenze a Palazzo Pitti in mostra i capolavori d’arredamento Medici Lorena e Savoia

Firenze, 4 dicembre 2025 - Il meglio del meglio del mobilio regio di tre secoli, dal Seicento all’Ottocento, raccontato attraverso l’evoluzione degli stili di arredamento di tre dinastie, Medici, Lorena e Savoia, e concentrato in una selezione espositiva di 16 veri e propri capolavori dell’arredamento che delineano allo stesso tempo la storia culturale del Palazzo. La Sala delle Nicchie della Galleria Palatina, al primo piano dell’ex dimora sovrana di Palazzo Pitti, è ora un vero e proprio florilegio del mobilio regale. Poltrone d’apparato, vasi della manifattura di Sèvres, altri di importazione cinese, la mitica scrivania a meccanica chiudibile di Giovanni Socci, un inginocchiatoio tempestato di preziosi a firma Leonardo van der Vinne e un singolare stipo che riproduce perfettamente in scala Palazzo Pitti parlano ai visitatori, con le loro stesse forme e decorazioni, di come cambiarono nel tempo i gusti e l’estetica ‘domestica’ dei sovrani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, a Palazzo Pitti in mostra i capolavori d’arredamento Medici, Lorena e Savoia

