Ieri l’evento all’Auditorium Testori Bracco Atletica in festa per 25 anni di successi

Ieri, presso l’Auditorium Testoni di Palazzo Lombardia, Bracco Atletica ha celebrato il suo 25° anniversario, ricordando i successi della stagione 2025. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione e riconoscimento per la società sportiva milanese, che da un quarto di secolo promuove l’atletica e il talento dei suoi atleti. Un’occasione per condividere traguardi e guardare con fiducia alle sfide future.

Bracco Atletica in festa. e che festa! La società sportiva milanese è salita sul palco dell'Auditorium Testoni di Palazzo Lombardia per celebrare la stagione 2025 ma anche per un compleanno speciale, il venticinquesimo. Nata il 27 novembre 2000 con la denominazione Camelot, nel 2013 diventa Bracco Atletica grazie alla dottoressa Diana Bracco, che riveste la carica di Presidente onoraria. Il club conta un folto gruppo di atlete tutte al femminile, capaci di rappresentare al meglio i valori dello sport: generosità, passione, sacrificio, rispetto ed entusiasmo, punti cardine di una società che ha saputo raggiungere titoli in pista, diventando vincente anche nella vita.

