Arezzo, 29 novembre 2025 – Si sono concluse le Esordiadi 2025. Terminte con la gara di Badia Agnano dell’11 ottobre scorso, oggi è avvenuta la premiazione dei vincitori allo stadio di Atletica di Arezzo. Come ogni anno gli atleti della categoria Esordienti dai 6 agli 11 anni si sono cimentati in 5 tappe, 5 prove di corse, lanci e velocità. L’Atletica Sestini, capitanata sempre dal Presidente Stefano Del Maestro e allenata da Barbara Chiericoni e Marco Gori, ha partecipato con i suoi atleti divisi nelle varie Categorie raggiungendo ottimi risultati. Nel podio due coppie di fratelli i Coradeschi Paolozzi, con Leone al primo posto tra gli Eso A e Filippo al primo posto tra gli Eso C e le sorelle Veltroni con Viola al terzo posto tra le Eso A e Alice al terzo posto tra le Eso C. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Esordiadi 2025, la festa di premiazione allo stadio di atletica incorona l’Atletica Sestini