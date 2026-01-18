I segreti di Shanghai | mini guida per neofiti alla città dei sogni

Shanghai, capitale economica della Cina, rappresenta un equilibrio tra modernità e tradizione. Questa città vibrante combina grattacieli futuristici e quartieri storici, offrendo un’esperienza ricca di contrasti armoniosi. La mini guida che segue fornisce informazioni essenziali per chi si avvicina per la prima volta a questa metropoli, aiutando i visitatori a orientarsi tra le sue attrazioni principali e a scoprire il fascino di Shanghai in modo semplice e diretto.

L'armonia dei gruppi di anziani che praticano Tai Chi e aerobica al parco di Jing'an, indisturbati dal traffico intenso che li circonda (reso silenzioso grazie a una conversione pressoché totale delle auto all'elettrico); i negozi ipertrofici di Nanjing Road e, a pochi passi, la quiete del Rockbund. A Shanghai si cammina su molteplici strati di storia: l'epoca della dinastia Ming e quella Qing, durante cui fiorirono i traffici portuali con tutto il mondo, passando per la fascinazione occidentale che esplose a cavallo tra '800 e '900. Proprio a Shanghai Charlie Chaplin compose «Smile» e Noel Coward scrisse «Private Lives» mentre si recuperava da un'influenza al Peace Hotel.

