Due passi in città alla scoperta dei suoi segreti

Scopri i segreti nascosti di Follonica con questa nuova iniziativa che invita a esplorare i quartieri della città a piedi. Attraverso passeggiate dedicate, si vuole riscoprire il patrimonio e le storie di chi vive nelle diverse zone, creando un percorso di scoperta e condivisione tra cittadini e visitatori.

Una nuova iniziativa che punta a riscoprire i quartieri della città di Follonica percorrendo le sue strade e ascoltando coloro che ci vivono. È questo l’obbiettivo principale di " Due passi in città ", progetto dell’associazione culturale LiberaMente descritto come "un percorso di conoscenza e ascolto del territorio nato con l’obiettivo di osservare Follonica da una prospettiva diversa: vivendola e incontrando le persone che ogni giorno la animano". Il primo appuntamento di questa iniziativa si è svolto lo scorso venerdì a Cassarello, quartiere di confine che per decenni è stato considerato marginale, ma in verità è una zona "viva" di Follonica per le molteplici botteghe, esercizi commerciali, servizi e per i diversi luoghi di aggregazione presenti. Lanazione.it

