In passerella la mia collezione è diventata reale | Fashion Graduate Italia dà voce ai sogni dei nuovi designer L’evento che apre le scuole di moda alla città
In passerella la mia collezione è diventata movimento, respiro, presenza. Si è resa vulnerabile e, al contempo, ha trovato la sua forza nel contatto con lo sguardo altrui”. Le parole sono di Chiara Cavalieri, studentessa dello IED, e racchiudono perfettamente il senso di Fashion Graduate Italia: un evento che non è solo una sfilata, ma un rito di passaggio, il momento in cui un’idea, coltivata per mesi sui banchi di scuola, si trasforma in realtà e incontra il mondo. In un’industria che dibatte sul proprio futuro, tra crisi di mercato e dubbi sulla creatività, la rassegna milanese, giunta alla sua undicesima edizione, riparte dalle fondamenta: il talento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
@andreaversali in passerella con la nuova collezione di abiti cerimonia uomo 2026 con @memabbigliamento e un ospite speciale, @ciro_solimeno 16 novembre - ore 18:00 Cocktail Party alle 18:40 nello stand @memabbigliamento Non perdere - facebook.com Vai su Facebook
Adidas lancia la sua prima collezione per animali: ma c’era proprio bisogno di trasformarli in oggetti da passerella? - Adidas ha lanciato la sua prima collezione per animali, e no, non è uno scherzo: dal 20 maggio 2025, nei negozi selezionati di Shanghai e online su adidas. Lo riporta greenme.it