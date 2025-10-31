In passerella la mia collezione è diventata reale | Fashion Graduate Italia dà voce ai sogni dei nuovi designer L’evento che apre le scuole di moda alla città

31 ott 2025

In passerella la mia collezione è diventata movimento, respiro, presenza. Si è resa vulnerabile e, al contempo, ha trovato la sua forza nel contatto con lo sguardo altrui”. Le parole sono di Chiara Cavalieri, studentessa dello IED, e racchiudono perfettamente il senso di Fashion Graduate Italia: un evento che non è solo una sfilata, ma un rito di passaggio, il momento in cui un’idea, coltivata per mesi sui banchi di scuola, si trasforma in realtà e incontra il mondo. In un’industria che dibatte sul proprio futuro, tra crisi di mercato e dubbi sulla creatività, la rassegna milanese, giunta alla sua undicesima edizione, riparte dalle fondamenta: il talento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

