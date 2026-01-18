i paesi europei colpiti dai nuovi dazi di trump promettono di rimanere uniti

Di fronte ai nuovi dazi imposti da Trump, i paesi europei colpiti hanno espresso solidarietà alla Groenlandia e sottolineato l'importanza di una risposta condivisa. La posizione degli Stati membri si sta delineando, evidenziando l'intenzione di mantenere uniti gli sforzi diplomatici. L’Italia, finora, non ha ancora commentato pubblicamente questa situazione, mantenendo un atteggiamento di attesa.

I paesi europei colpiti dai nuovi dazi decisi da Donald Trump hanno promesso una risposta unitaria al suo annuncio di imporre nuovi dazi ai paesi che hanno mandato soldati in Groenlandia. Tutti i capi di governo coinvolti si sono detti contrari alla decisione di Trump e anticipato che si coordineranno per rispondere adeguatamente. Anche la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo António Costa hanno ribadito la solidarietà alla Groenlandia e alla Danimarca e promesso una reazione «coordinata». I paesi che nei giorni scorsi hanno mandato soldati in Groenlandia sono Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia, come risposta alle note mire espansionistiche di Trump sulla Groenlandia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

