Trump annuncia nuovi dazi contro alcuni Paesi europei per la ‘Questione Groenlandia’

Donald Trump ha annunciato l’introduzione di nuovi dazi commerciali contro alcuni Paesi europei, in relazione alla disputa sulla Groenlandia. A partire da febbraio, le tariffe saranno al 10%, con un aumento al 25% previsto per giugno 2026. La decisione segna un cambiamento nelle politiche commerciali degli Stati Uniti e ha suscitato reazioni a livello internazionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tariffe al 10% da febbraio, aumento al 25% da giugno 2026. Donald Trump ha annunciato l’introduzione di nuovi dazi commerciali contro diversi Paesi europei, collegando la decisione alla controversa questione della Groenlandia. Tra gli Stati colpiti non figura l’Italia. Attraverso un messaggio pubblicato su Truth, il presidente ha spiegato che dal 1° febbraio verranno applicate tariffe del 10% sulle importazioni provenienti da Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Finlandia. Trump ha inoltre precisato che dal 1° giugno 2026 i dazi saliranno al 25%. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Trump annuncia nuovi dazi contro alcuni Paesi europei per la ‘Questione Groenlandia’ Leggi anche: Trump: “Possibili dazi contro i Paesi contrari alla posizione Usa sulla Groenlandia” Leggi anche: L’ultimo ricatto di Trump sulla Groenlandia agli europei, nuovi dazi «finché non c’è accordo per comprarla» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Trump annuncia nuovi dazi per chi commercia con l’Iran, la Cina protesta; Groenlandia, l’ultimo affondo di Trump: “Nuovi dazi a chi non ci sostiene”; Trump annuncia di volere punire chi fa affari con Teheran. Di chi sta parlando; Groenlandia, Trump minaccia: 'Dazi a chi non si adegua a linea Usa'. Groenlandia, Trump annuncia nuovi dazi ai Paesi Ue che hanno inviato truppe. Ecco quali sono - Donald Trump annuncia dazi su alcuni paesi europei, fra i quali non c'è l'Italia, per la Groenlandia. msn.com

Trump annuncia dazi su alcuni paesi europei per la Groenlandia - Donald Trump annuncia dazi su alcuni paesi europei, fra i quali non c'è l'Italia, per la Groenlandia. ansa.it

Trump: «Dal 1° febbraio dazi ai paesi che hanno mandato truppe in Groenlandia» - Il presidente degli Stati Uniti, sul suo social Truth, parla di «pericolo per la sicurezza». editorialedomani.it

Erfan Soltani: il 1° CONDANNATO A M0RTE per le Proteste in Iran

Donald Trump annuncia i membri del Board of Peace per Gaza: salta all'occhio un'assenza - facebook.com facebook

Trump annuncia i nomi del Board of Peace per Gaza, l'elenco da Tony Blair a Marco Rubio x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.