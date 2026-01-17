Groenlandia Trump lancia nuovi dazi contro Paesi europei | Fino a quando non ci vendete l’isola

Donald Trump ha annunciato nuovi dazi contro alcuni Paesi europei, in risposta alle misure adottate per proteggere la Groenlandia. Questa decisione rappresenta un’ulteriore escalation nelle tensioni commerciali, evidenziando le delicate dinamiche geopolitiche legate alla gestione di questa regione strategica. La situazione si inserisce in un contesto di crescente attenzione internazionale verso le questioni di sovranità e collaborazione tra le nazioni.

Donald Trump ha annunciato nuovi, improvvisi dazi verso i Paesi che si sono mobilitati per difendere la Groenlandia. Oggi migliaia di persone sono scese in piazza a Copenaghen per protestare contro le minacce del presidente Usa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Groenlandia, Trump alza il tiro: "Dazi a chi ha inviato truppe fino a quando non compro tutta l'isola" - Si parte dall'1 febbraio con tariffe al 10% che saranno aumentata al 25% dall'1 giugno ... adnkronos.com