I manifestanti tornano davanti a Camp Darby | Giù le mani dal Venezuela bolivariano

Il 17 gennaio, l’Unione Sindacale di Base si è unita al presidio davanti alla base statunitense di Camp Darby, con il messaggio “Giù le mani dal Venezuela bolivariano”. La manifestazione ha richiamato l’attenzione sulla solidarietà internazionale e sulla solidarietà con il popolo venezuelano, sottolineando l’importanza di rispettare la sovranità e l’autodeterminazione dei paesi.

Sabato 17 gennaio anche l'Unione Sindacale di Base ha partecipato al presidio davanti alla base Usa di Camp Darby. "I colori della solidarietà internazionalista, oggi rappresentati dalle bandiere del Venezuela bolivariano e della Palestina, affiancano da sempre l'organizzazione dei lavoratori e.

Roma, protesta davanti all’ambasciata Usa: “Giù le mani dal Venezuela”

A Roma, circa 200 persone si sono riunite davanti all’ambasciata degli Stati Uniti in Italia, in Via Bissolati, per manifestare contro l’intervento esterno nel Venezuela. La protesta si è svolta nonostante le condizioni meteorologiche avverse, con l’obiettivo di esprimere solidarietà e chiedere il rispetto della sovranità venezuelana. L’evento si inserisce nel quadro delle recenti tensioni internazionali riguardanti la situazione politica e sociale in Venezuela.

Venezuela, presidio in piazza Castello dopo l'attacco Usa: "Giù le mani dal Venezuela"

Sabato 3 gennaio, in piazza Castello a Torino, attivisti e militanti di diverse sigle politiche di sinistra si sono riuniti per manifestare contro l'intervento statunitense in Venezuela. La protesta, avvenuta nel tardo pomeriggio, ha avuto come obiettivo quello di esprimere solidarietà e dissenso nei confronti di quanto accaduto, sottolineando l’importanza di rispettare la sovranità venezuelana.

