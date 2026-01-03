Roma protesta davanti all’ambasciata Usa | Giù le mani dal Venezuela

A Roma, circa 200 persone si sono riunite davanti all’ambasciata degli Stati Uniti in Italia, in Via Bissolati, per manifestare contro l’intervento esterno nel Venezuela. La protesta si è svolta nonostante le condizioni meteorologiche avverse, con l’obiettivo di esprimere solidarietà e chiedere il rispetto della sovranità venezuelana. L’evento si inserisce nel quadro delle recenti tensioni internazionali riguardanti la situazione politica e sociale in Venezuela.

Circa 200 persone in presidio in Via Bissolati a Roma nonostante la pioggia, a pochi passi dall' ambasciata degli Stati Uniti d'America in Italia. Obiettivo protestare contro l'operazione militare di questa notte in cui l'esercito Usa ha bombardato alcuni obiettivi della capitale venezuelana Caracas e prelevato il presidente del Paese Nicolas Maduro. In piazza Osa, Cambiare Rotta, Rete dei Comunisti, Usb, Rifondazione Comunista, Unione Democratica Arabo Palestinese e Potere al Popolo. " Giu le mani dal Venezuela " dice lo striscione in testa al sit in. "Liberare subito il presidente Maduro" recita un altro.

