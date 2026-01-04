Venezuela presidio in piazza Castello dopo l' attacco Usa | Giù le mani dal Venezuela

Sabato 3 gennaio, in piazza Castello a Torino, attivisti e militanti di diverse sigle politiche di sinistra si sono riuniti per manifestare contro l'intervento statunitense in Venezuela. La protesta, avvenuta nel tardo pomeriggio, ha avuto come obiettivo quello di esprimere solidarietà e dissenso nei confronti di quanto accaduto, sottolineando l’importanza di rispettare la sovranità venezuelana.

"Giù le mani dal Venezuela". Nel tardo pomeriggio di sabato, 3 gennaio, decine attivisti e militanti di diverse sigle politiche di sinistra, da Potere al Popolo a Rifondazione Comunista, si sono ritrovati davanti alla Prefettura di Torino, in piazza Castello, per esprimere dissenso nei confronti.

Venezuela, a Torino presidio contro l'attacco Usa: "Vogliono impadronirsi delle risorse di Caracas" - In piazza Castello raduno di Potere al popolo, Comunisti, Cambiare rotta e Osa: "Paesi occidentali complici per non essersi opposti" ... rainews.it

Torino scende in piazza per il Venezuela: Potere al Popolo contro l’aggressione Usa - Il partito denuncia l’attacco alla sovranità venezuelana e chiede solidarietà per le vittime dell’escalation bellica. giornalelavoce.it

Alcune centinaia di persone danno vita al primo presidio contro l’intervento Usa in Venezuela, il secondo ci sarà solo lunedì a week end festivo finito. La clamorosa rottura del Pd con il Premio Nobel per la Pace #perugia - facebook.com facebook

Attacco al Venezuela, presidio in piazza del Nettuno: "Stop all'imperialismo americano" | VIDEO x.com

