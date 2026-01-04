Venezuela presidio in piazza Castello dopo l' attacco Usa | Giù le mani dal Venezuela

Sabato 3 gennaio, in piazza Castello a Torino, attivisti e militanti di diverse sigle politiche di sinistra si sono riuniti per manifestare contro l'intervento statunitense in Venezuela. La protesta, avvenuta nel tardo pomeriggio, ha avuto come obiettivo quello di esprimere solidarietà e dissenso nei confronti di quanto accaduto, sottolineando l’importanza di rispettare la sovranità venezuelana.

“Giù le mani dal Venezuela”. Nel tardo pomeriggio di sabato, 3 gennaio, decine attivisti e militanti di diverse sigle politiche di sinistra, da Potere al Popolo a Rifondazione Comunista, si sono ritrovati davanti alla Prefettura di Torino, in piazza Castello, per esprimere dissenso nei confronti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

