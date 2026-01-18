Il 17 gennaio, l’Unione Sindacale di Base ha partecipato a un presidio davanti a Camp Darby, la base statunitense in Italia. I manifestanti hanno espresso solidarietà al Venezuela bolivariano, chiedendo il rispetto della sovranità e contro ingerenze esterne. L’evento si inserisce in un contesto di attenzione internazionale alle questioni geopolitiche e ai diritti dei paesi sovrani.

Sabato 17 gennaio anche l’Unione Sindacale di Base ha partecipato al presidio davanti alla base Usa di Camp Darby. “I colori della solidarietà internazionalista, oggi rappresentati dalle bandiere del Venezuela bolivariano e della Palestina, affiancano da sempre l’organizzazione dei lavoratori e.🔗 Leggi su Pisatoday.it

I manifestanti tornano davanti a Camp Darby: "Giù le mani dal Venezuela bolivariano"

Il 17 gennaio, l’Unione Sindacale di Base si è unita al presidio davanti alla base statunitense di Camp Darby, con il messaggio “Giù le mani dal Venezuela bolivariano”. La manifestazione ha richiamato l’attenzione sulla solidarietà internazionale e sulla solidarietà con il popolo venezuelano, sottolineando l’importanza di rispettare la sovranità e l’autodeterminazione dei paesi.

Roma, protesta davanti all’ambasciata Usa: “Giù le mani dal Venezuela”

A Roma, circa 200 persone si sono riunite davanti all’ambasciata degli Stati Uniti in Italia, in Via Bissolati, per manifestare contro l’intervento esterno nel Venezuela. La protesta si è svolta nonostante le condizioni meteorologiche avverse, con l’obiettivo di esprimere solidarietà e chiedere il rispetto della sovranità venezuelana. L’evento si inserisce nel quadro delle recenti tensioni internazionali riguardanti la situazione politica e sociale in Venezuela.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

I manifestanti tornano davanti a Camp Darby: "Giù le mani dal Venezuela bolivariano" - Sabato 17 gennaio anche l’Unione Sindacale di Base ha partecipato al presidio davanti alla base Usa di Camp Darby. pisatoday.it