L’ospedale Mandic | 175 anni di fondazione e il futuro della sanità

L’ospedale Mandic di Merate celebra 175 anni di attività, un traguardo che riflette la lunga storia e l’impegno nel settore sanitario. Dal suo inizio nel 1845, come struttura dedicata all’assistenza, l’ospedale ha attraversato numerosi cambiamenti, mantenendo sempre un ruolo centrale nel territorio. Questa ricorrenza rappresenta anche un’occasione per guardare al futuro della sanità, all’innovazione e alla qualità dell’assistenza offerta ai cittadini.

MERATE Tanti auguri ospedale di Merate. Sabato si festeggiano i 175 anni di attività, sebbene i primi due pazienti siano stati ricoverati nell'"Ospitale per gli infermi miserabili del Comune" l'1 aprile 1845. Nel 2025 i vertici della sanità pubblica lecchese, a cui afferisce il nosocomio meratese, hanno tuttavia festeggiato solo il quarto di secolo del presidio del capoluogo. A volere l'ospedale di Merate sono stati prima Giovanni Battista Cerri, un farmacista vissuto tra il XVIII e il XIX secolo, e poi il figlio Felice, con un lascito testamentario di 30mila lire dell'epoca, che equivarrebbero a più di 20 milioni di euro, più diversi immobili e terreni.

L’ospedale Mandic dal 1850 a oggi: storia di una comunità che cura - Merate celebra i centosettantacinque anni dell’Ospedale San Leopoldo Mandic con un evento pubblico dal titolo “Ospedale Mandic – 175 anni di storia. resegoneonline.it

Mandic: il 17 incontro per iI 175° tra passato e futuro - Per i 175 anni del San Leopoldo Mandic, la Direzione strategica in collaborazione con il comune di Merate e l’associazione L’Incontro ha organizzato una mattinata per offrire alla cittadinanza uno spa ... merateonline.it

Ospedale San Leopoldo Mandic – 175 anni di storia Passato e futuro della sanità meratese Un traguardo importante da celebrare insieme! Ti aspettiamo all’evento pubblico: Sabato 17 gennaio Ore 9.00 Auditorium “Giusi Spezzaferri” – Merate Un’o - facebook.com facebook

