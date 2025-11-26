Bernardo Silva Juve | annuncio del portoghese sul futuro! Ormai non ci sono più dubbi svelati i suoi piani in vista dell’estate

Bernardo Silva Juve: ormai non ci sono più dubbi, il portoghese ha fatto questo annuncio sul suo futuro. Ecco cosa ha detto. Le parole che il mercato aspettava sono arrivate, dirette e senza filtri. Bernardo Silva ha sganciato la bomba che rischia di stravolgere le strategie delle big europee per la prossima estate. Il fuoriclasse lusitano ha confermato, seppur in un inciso all’interno di un ragionamento più ampio, che la sua avventura al Manchester City è giunta ai titoli di coda. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La confessione in conferenza: “Voglio chiudere al meglio”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juve: annuncio del portoghese sul futuro! Ormai non ci sono più dubbi, svelati i suoi piani in vista dell’estate

Bernardo Silva: "Sono concentrato sulla mia ultima stagione al City" - Giocatore accostato alla Juventus come possibile colpo a parametro zero per la prossima stagione, Bernardo Silva, centrocampista classe 1994 della nazionale portoghese, conferma, ... Secondo tuttojuve.com

Bernardo Silva preannuncia l'addio al Manchester City: "Ultima stagione qui ma voglio continuare ai massimi livelli". Milan, Juve e...: dove può andare - Bernardo Silva si candida a essere uno dei protagonisti della prossima sessione di calciomercato. Si legge su msn.com

Bernardo Silva, la Juve può avere il suo De Bruyne. E Jorge Mendes... - Il suo elevato tasso tecnico non è mai stato in discussione, ma Bernardo Silva è diventato un vero e proprio giocatore a tutto campo negli anni al Manchester City, dove ha vinto tutto, tra cui 6 ... Si legge su tuttosport.com