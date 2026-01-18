Ho un buco nello stomaco | l’incubo di Cobolli agli Australian Open è subito fuori Sorride solo Paolini

Durante gli Australian Open 2026, Flavio Cobolli ha affrontato una partita difficile, conclusa con una sconfitta precoce. La sua performance è stata caratterizzata da difficoltà in campo, lasciandolo fuori già nelle prime fasi del torneo. Solo Lorenzo Paolini ha saputo mantenere un sorriso, mentre Cobolli si prepara a analizzare l’esperienza e a lavorare per il futuro.

La prima e unica partita di Flavio Cobolli agli Australian Open 2026 è stata semplicemente un incubo. I problemi intestinali, uniti al caldo e poi al nervosismo, hanno messo ko il 23enne azzurro, eliminato a sorpresa già al primo turno dal britannico Arthur Fery, numero 186 del mondo, con il punteggio di 7-6 (1), 6-4, 6-1 in due ore e quattrordici minuti di gioco. “Il mio avversario ha meritato la vittoria, ma se fossi stato in altre condizioni sarebbe stata una partita diversa”, ha commentato Cobolli in conferenza stampa, confessando di aver iniziato a perdere liquidi già prima del match. “Ho un buco nello stomaco”, ha urlato Cobolli durante il terzo set, quando la sua partita era ormai compromessa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

