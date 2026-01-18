Australian Open Cobolli subito eliminato al primo turno Avanza facile la Paolini
Nel singolare maschile degli Australian Open, Flavio Cobolli è stato eliminato al primo turno dal britannico Arthur Fery, che si è imposto in tre set (7-6, 6-4, 6-1). Nel frattempo, la tennista Paolini ha ottenuto una vittoria facile, proseguendo il suo cammino nel torneo. Questi risultati segnano l'avvio delle competizioni australiane per i rappresentanti italiani.
Flavio Cobolli è stato eliminato al primo turno degli Australian Open dal britannico Arthur Fery, che ha vinto in tre set con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-1. Il 23enne romano ha pagato problemi intestinali accusati fin dall’inizio del match che non gli hanno mai permesso di entrare in partita e lo hanno frenato sul servizio. Jasmine Paolini in un'ora e dieci minuti ha battuto la Sasnovich (numero 102 del mondo) con un eloquente 6-1, 6-2 e si è così qualificata al secondo turno del torneo australiano, primo grande slam dell'anno. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Australian Open, choc Cobolli: eliminato al primo turno da Fery
Leggi anche: Australian Open 2026, il tabellone di Jasmine Paolini: le possibili avversarie turno per turno
Cobolli subito eliminato: Fery vince in 3 set; Australian Open, subito in campo Cobolli e Paolini. Debutta anche Alcaraz. Dove vedere i match in tv; Australian Open LIVE Day 1, diretta domenica 18 gennaio 2026: programma, orari, chi gioca, aggiornamenti e notizie in liveblog; Posso andare in bagno?, guai per Cobolli agli Australian Open: cos'è successo.
Australian Open - Jasmine Paolini domina, Flavio Cobolli subito fuori, vince Zverev - Cobolli con problemi di stomaco eliminato dal britannico Fery ... tennisworlditalia.com
LIVE Cobolli-Fery, 6-7 (1), 4-6, 1-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: amara sorpresa, subito fuori il n.22 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03:35 Chiudiamo qui la DIRETTA LIVE testuale. oasport.it
Australian Open: Cobolli si arrende a Fery e ai problemi di stomaco - Australian Open | Un malessere condiziona pesantemente la prestazione di Cobolli. ubitennis.com
FUORI COBOLLI Flavio Cobolli saluta l'Australian Open all'esordio, fermato da Fery 7-6 6-4 6-1 e da una serie di problemi fisici (forse intestinali). Continua l'ascesa del britannico, al 4° successo di fila a Melbourne senza perdere set x.com
Ho letto in giro addirittura che gli Australian Open non sarebbero più in tv! Tra i feed fra cui scegliere con Discovery+ e la nuova piattaforma HBO Max c’è il nuovissimo Multiview! Con 4 campi insieme, sullo schermo! È facilissimo e velocissimo passare da un - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.