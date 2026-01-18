australian open cobolli subito eliminato al primo turno avanza facile la paolini

Nel singolare maschile degli Australian Open, Flavio Cobolli è stato eliminato al primo turno dal britannico Arthur Fery, che si è imposto in tre set (7-6, 6-4, 6-1). Nel frattempo, la tennista Paolini ha ottenuto una vittoria facile, proseguendo il suo cammino nel torneo. Questi risultati segnano l'avvio delle competizioni australiane per i rappresentanti italiani.

Flavio Cobolli è stato eliminato al primo turno degli Australian Open dal britannico Arthur Fery, che ha vinto in tre set con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-1. Il 23enne romano ha pagato problemi intestinali accusati fin dall’inizio del match che non gli hanno mai permesso di entrare in partita e lo hanno frenato sul servizio. Jasmine Paolini in un'ora e dieci minuti ha battuto la Sasnovich (numero 102 del mondo) con un eloquente 6-1, 6-2 e si è così qualificata al secondo turno del torneo australiano, primo grande slam dell'anno. 🔗 Leggi su Feedpress.me

