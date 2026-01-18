LIVE Cobolli-Fery 6-7 1 4-6 1-6 Australian Open 2026 in DIRETTA | amara sorpresa subito fuori il n22

Segui in tempo reale le fasi principali dell'incontro tra Cobolli e Fery ai Australian Open 2026. Qui troverai aggiornamenti puntuali sui punteggi e le eventuali novità, per rimanere sempre informato sugli sviluppi del match. Restiamo a disposizione per fornirti tutte le notizie più recenti dal mondo dello sport.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03:35 Chiudiamo qui la DIRETTA LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessun risultato dal mondo dello sport. Buona notte a tutti! 03:34 Sono 20 a testa, pari merito quindi, per quanto riguarda i vincenti dei due giocatori. 03:33 38 gli errori non forzati dell’azzurro. 25 per Fery. 03:32 Il numero 185 ATP ha vinto il 69% dei punti con la prima. Il portacolori del bel paese il 60%. 03:30 Vediamo un po’ di dati. 7 ace per Cobolli. 6 per il nativo di Sèrves. 03:29 Fery non ha ancora perso un set in questo torneo. Considerando anche le qualificazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Fery, 6-7 (1), 4-6, 1-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: amara sorpresa, subito fuori il n.22

