’Hens life lab’ il futuro è adesso | I nostri ragazzi coltivano il talento

’Hens life lab’ è un progetto residenziale dedicato ai giovani, volto a esplorare e sviluppare i propri talenti e a conoscere le professioni del futuro. Attraverso attività pratiche e momenti di confronto, i partecipanti acquisiscono strumenti utili per orientarsi nel mondo del lavoro, favorendo una crescita personale consapevole e mirata. Il progetto si propone di accompagnare i giovani nel percorso verso il loro futuro professionale in modo semplice e concreto.

’Hens life lab’ è il progetto residenziale alla scoperta dei propri talenti e delle professioni future. L’ istituto Hensemberger di Monza ha partecipato al bando ministeriale ’Poc orientamento’, aggiudicandosi 150mila euro per un’iniziativa dedicata alle classi terze e quarte, con le insegnanti Mariella Romeo e Roberta Sofi. "Il nostro obiettivo - spiega la vicepreside Eleonora Ceriani - è aiutare i ragazzi a scoprire i loro talenti, in previsione della scelta futura di studio o lavoro. Ma visto che hanno bisogno di tempo per pensare, abbiamo immaginato una settimana da domani a sabato 24 in cui gli studenti parteciperanno a un camp di laboratorio residenziale fuori da scuola e lontano da casa, in base al loro percorso di studi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - ’Hens life lab’, il futuro è adesso: "I nostri ragazzi coltivano il talento" Leggi anche: Accoltellamento tra 14enni di Halloween, l'assessora Villa: "Sicurezza e futuro dei nostri ragazzi non sono negoziabili” Leggi anche: Life Is Life: al Parioli il terzo atto della serie aliena La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Al via il primo modulo del POC - Percorsi di Orientamento “HENS LIFE LAB: PROGETTA IL TUO FUTURO” E’ molto più di un progetto: è un segnale forte e evidente di quanto la scuola creda davvero nel prendersi cura dell’altro. Un investimento importante, a - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.