Accoltellamento tra 14enni di Halloween l' assessora Villa | Sicurezza e futuro dei nostri ragazzi non sono negoziabili

Riminitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Solo pochi giorni fa abbiamo visto i nostri giovani protagonisti della festa per i 103 anni della città di Riccione: entusiasmo, creatività, lavoro di squadra. Quando i ragazzi hanno un progetto e sono affiancati da figure di riferimento positive, sanno esprimere il meglio di loro stessi. Ma la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Accoltellamento 14enni Halloween Assessora