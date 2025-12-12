Christmas lab all' Eduteca

L'Eduteca presenta il Christmas Lab, un laboratorio natalizio tutto in inglese pensato per coinvolgere bambini di tutte le età. Con giochi e attività divertenti, accompagnate dall’esperienza della Teacher Isa, sarà un’occasione unica per imparare e festeggiare il Natale in modo interattivo e stimolante.

Siamo felici di proporre un laboratorio tutto in Inglese a tema natalizio! Adatto a tutte le età! Tanti giochi e attività con il supporto speciale della Teacher Isa.Per informazioni e prenotazioni contattare 3479019544 Vi aspettiamo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Christmas lab all'Eduteca

?Durante le vacanze di Natale l'Eduteca offre il servizio di Centro invernale ?22/23+29/30/31 dicembre ?2+5 gennaio ?Dalle 8 alle 16 ?Part-time e full-time/pacchetti più giorni scontati. Uscite al parco dell'Acquasola al mattino, aiutocompiti e gio - facebook.com Vai su Facebook

ELS ALIMENTS 14 15

Video ELS ALIMENTS 14 15 Video ELS ALIMENTS 14 15