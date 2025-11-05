Spettacolo in lutto se ne va una leggenda | Ha scritto un pezzo di storia in Italia
C’è un silenzio nuovo che avvolge uno degli anfiteatri più iconici d’Italia, come se una nota sospesa stesse ancora cercando il suo posto tra le pietre antiche. Un addio che lascia il segno, e che oggi scuote profondamente chi ama la musica e il cinema. Non è solo la scomparsa di un artista, ma la fine di un’epoca in cui il genio riusciva davvero a unire mondi lontani: il passato millenario di Pompei e il suono rivoluzionario dei Pink Floyd. Un incontro che ha cambiato il modo di vedere (e ascoltare) la storia. Il mondo dello spettacolo e della cultura si stringe nel ricordo di Adrian Maben, regista visionario, capace di trasformare un concerto in un’esperienza senza tempo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
