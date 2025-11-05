La cosa più importante per Kim Kardashian è. Kim Kardashian. Non importa la sua azienda di guaine contenitive. Non importa la serie tv di cui è protagonista. E nemmeno il superamento o meno dell’esame da avvocato. L’unico progetto nel quale crede ciecamente e per il quale lavora senza sosta è il suo nome. Il suo brand. Senza di esso non ci sarebbe nulla di quanto ha creato negli ultimi anni. Imprenditrice, attrice, avvocata: in due parole, Kim Kardashian. La prima donna ad aver saputo sfruttare le nuove tecnologie e i nuovi gusti della gente per emergere. Famosa per essere famosa. Così viene spesso descritta. 🔗 Leggi su Amica.it

A Kim Kardashian importa poco che la sua serie tv, "All's Fair", sia un flop. Storia di una donna che ha puntato tutto sul suo nome