A Kim Kardashian importa poco che la sua serie tv All' s Fair sia un flop Storia di una donna che ha puntato tutto sul suo nome
La cosa più importante per Kim Kardashian è. Kim Kardashian. Non importa la sua azienda di guaine contenitive. Non importa la serie tv di cui è protagonista. E nemmeno il superamento o meno dell’esame da avvocato. L’unico progetto nel quale crede ciecamente e per il quale lavora senza sosta è il suo nome. Il suo brand. Senza di esso non ci sarebbe nulla di quanto ha creato negli ultimi anni. Imprenditrice, attrice, avvocata: in due parole, Kim Kardashian. La prima donna ad aver saputo sfruttare le nuove tecnologie e i nuovi gusti della gente per emergere. Famosa per essere famosa. Così viene spesso descritta. 🔗 Leggi su Amica.it
Altre letture consigliate
Kim Kardashian nega lo sbarco sulla Luna del 1969, la Nasa: “Ci siamo stati sei volte”, lei non ci crede e… #sbarcosullaluna #luna #nasa #kimkardashian - facebook.com Vai su Facebook
Kim Kardashian debutta in All’s Fair : «Ho imparato che si può essere forti senza rinunciare alla vulnerabilità» - Accanto a Naomi Watts, Glenn Close e Sarah Paulson, la star interpreta un’avvocata determinata a difendere le donne (e sé stessa) in una serie che intreccia diritto, empatia e glamour ... Scrive vanityfair.it
Kim Kardashian, il reggiseno con i capezzoli per salvare l'ambiente: «Non importa quanto faccia caldo, sembrerà sempre tu abbia freddo» - Kim Kardashian lascia tutti a bocca aperta con il nuovo spot per il lancio dello Skim's Ultimate Nipple Bra, al costo di 62 euro, ovvero un reggiseno push- Riporta corriereadriatico.it
Kim Kardashian: “Io, avvocata superstar. Voglio ispirare le ragazze” - drama “All’s Fair“, si è da poco laureata in giurisprudenza. Lo riporta msn.com