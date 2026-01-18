Il ministro Giuseppe Valditara commenta gli ultimi episodi di violenza nelle scuole italiane, sottolineando l’importanza di interventi concreti. Dopo aver fermato un possibile aggressore, si valuta l’introduzione di metal detector e misure di sicurezza più efficaci. In un contesto di istituti a rischio, le sue parole mirano a rassicurare e a promuovere un ambiente scolastico più sicuro per studenti e personale.

Giuseppe Valditara è il ministro dell’Istruzione e del merito. Chiediamo a lui degli ultimi episodi di violenza nelle scuole. Ieri ancora due aggressioni a due giovani con armi da taglio. Venerdì a La Spezia uno studente è stato ucciso da un suo compagno con una coltellata. «È un fatto tremendo. La fine atroce di questo ragazzo ha commosso tutti. Siamo vicini ai suoi genitori, alla sua famiglia, al loro grande dolore. E personalmente plaudo a quell’insegnante coraggioso che ha affrontato a mani nude l’aggressore e l’ha disarmato. Merita un encomio». Ci sono colpe della scuola in quello che è successo? «Il problema è l’aumento della violenza tra i giovani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ha fermato il killer, un encomio al prof. Istituti a rischio, ora i metal detector"

Leggi anche: Studente ucciso a scuola a La Spezia, il CNDDU scrive a Valditara: “Metal detector negli istituti, basta armi in classe”

Leggi anche: Valditara: "Metal detector nelle scuole più a rischio"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ha fermato il killer, un encomio al prof. Istituti a rischio, ora i metal detector.

"Ha fermato il killer, un encomio al prof. Istituti a rischio, ora i metal detector" - Giuseppe Valditara è il ministro dell’Istruzione e del merito. ilgiornale.it