GroenlandiaTajani | Italia sa mediare

Tajani sottolinea l'importanza del dialogo tra Italia e Groenlandia, evidenziando che non sono necessari conflitti commerciali o tensioni. Secondo il ministro, è fondamentale promuovere soluzioni condivise che evitino penalizzazioni e favoriscano la collaborazione internazionale, rafforzando così i rapporti tra i paesi senza ricorrere a contrasti inutili.

16.40 "Non c'è assolutamente bisogno né di guerre commerciali né di contrasti. Serve il dialogo e bisogna trovare delle soluzioni che non penalizzino nessuno". Così il ministro degli Esteri Tajani parlando con la stampa in Libia. Il dialogo con gli Stati Uniti, aggiunge,deve avvenire come "sempre da alleati", che "non significa debolezza ma capacità di difendere i nostri interessi con spirito costruttivo". Una ulteriore guerra doganale servirebbe solo "ad avvantaggiare i nostri competitor", avverte. "Italia sa mediare". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Groenlandia, Tajani: "L'Italia può mediare per raggiungere un accordo"

Il ministro Tajani sottolinea il ruolo mediatorio dell'Italia nella crisi della Groenlandia, evidenziando la capacità del nostro paese di favorire il dialogo e la diplomazia. Secondo lui, l'Italia può contribuire a trovare soluzioni condivise, evitando tensioni e conflitti commerciali. Questa posizione si inserisce nel quadro delle relazioni internazionali, dove il dialogo rappresenta lo strumento più efficace per risolvere le divergenze.

