Papa Leone XIV | Italia può avere un ruolo importante per mediare pace in Ucraina

Papa Leone XIV, di ritorno dal suo viaggio apostolico, ha parlato ai giornalisti in una conferenza stampa a bordo dell’aereo. Sulla pace in Ucraina, ha detto che “il ruolo dell’ Italia potrebbe essere molto significativo”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV: "Italia può avere un ruolo importante per mediare pace in Ucraina"

#Papa #Leone XIV arriva sul luogo dell'esplosione che ha devastato il porto di #Beirut nell'agosto 2020, causando oltre 220 morti e più di 7000 feriti, nell'ultimo giorno del suo viaggio in #Libano. - facebook.com Vai su Facebook

"Papa Leone dà voce a chi non ha voce" La visita del Pontefice in #Libano accende la speranza dei cristiani in #MedioOriente "Un dialogo che unisce, una nuova umanità che guarda al futuro con occhi di speranza". Intervengono a @chiesatv2000: Arcivesco Vai su X

IL MESSAGGIO - Papa Leone XIV: "Conflitto in Ucraina? Il ruolo dell'Italia è molto importante" - Nel conflitto in Ucraina "penso che il ruolo dell'Italia è molto importante, culturalmente e storicamente per la capacità che ha l'Italia di essere intermediaria in mezzo ad un conflitto esistente tra ... Come scrive napolimagazine.com

Papa Leone XIV: "Sto portando avanti colloqui per la pace" - (LaPresse) Papa Leone XIV, sull'aereo che lo ha riportato a Roma da Beirut, ha commentato gli sforzi compiuti per raggiungere soluzioni pacifiche ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com

Papa in Turchia e Libano: “Europa e Italia hanno un ruolo importante nel promuovere un piano di pace in Ucraina”” - “La Santa Sede non ha una partecipazione diretta, perché non siamo membri della Nato e di tutti i dialoghi finora”. Da agensir.it

Leone XIV: partito da Beirut per Roma, il telegramma al presidente del Libano - Al termine della Cerimonia di Congedo, il Papa è salito a bordo di un A320neo di ITA Airways ed è partito alle 13. Segnala agensir.it

Papa Leone XIV: «L'Italia può avere un ruolo per mediare sull'Ucraina» - Il volo AZ4000 è appena decollato da Beirut quando Leone XIV raggiunge i giornalisti in fondo all’aereo che lo riporta a Roma. Riporta msn.com

Leone XIV pensa alla guerra ibrida in Ucraina e lancia un segnale alla Meloni: «L'Italia può avere un ruolo di mediazione nelle trattative» - Leone XIV “suggerisce” al governo di di svolgere un ruolo di mediazione nelle trattative in atto per l'Ucraina. msn.com scrive