Papa Leone XIV | Italia può avere un ruolo importante per mediare pace in Ucraina

Lapresse.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Papa Leone XIV, di ritorno dal suo viaggio apostolico, ha parlato ai giornalisti in una conferenza stampa a bordo dell’aereo. Sulla pace in Ucraina, ha detto che “il ruolo dell’ Italia potrebbe essere molto significativo”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

