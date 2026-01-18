Groenlandia Tajani | L' Italia può mediare per raggiungere un accordo

Il ministro Tajani sottolinea il ruolo mediatorio dell’Italia nella crisi della Groenlandia, evidenziando la capacità del nostro paese di favorire il dialogo e la diplomazia. Secondo lui, l’Italia può contribuire a trovare soluzioni condivise, evitando tensioni e conflitti commerciali. Questa posizione si inserisce nel quadro delle relazioni internazionali, dove il dialogo rappresenta lo strumento più efficace per risolvere le divergenze.

''Credo che l'Italia, che è accolta ovunque nel mondo per la sua capacità di mediazione, di sapersi fare concava e convessa e anche di saper dialogare con tutti, potrà svolgere un ruolo positivo per trovare accordi, perché non c'è assolutamente bisogno né di guerre commerciali né di contrasti''. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando della situazione in Groenlandia nel corso di un punto stampa a Misurata, in Libia. A Roma corteo per il popolo dell'Iran anti-regime. "Viva lo Scià, libertà per Teheran" GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it

Giorgia Meloni viene paragonata a Margaret Thatcher, evidenziando la stabilità dell’Italia e il ruolo di mediatore tra Europa e Stati Uniti. In occasione degli Studi Days del gruppo dei Conservatori e Riformisti, il vicepresidente del Parlamento europeo Roberts Zile si è incontrato a Roma, sottolineando l’importanza della leadership italiana nel contesto internazionale.

