Groenlandia Trump minaccia dazi ma l’Ue tiene il punto | Non è in vendita
In risposta alle minacce di dazi di Trump sulla Groenlandia, i membri dell’Unione Europea si sono riuniti in un vertice d’emergenza per discutere la situazione. Mentre gli Stati Uniti avanzano richieste riguardo all’isola, l’Ue ribadisce la propria posizione: la Groenlandia non è in vendita. La questione evidenzia le tensioni geopolitiche e le implicazioni diplomatiche coinvolte.
“Giù le mani dall’isola dei ghiacci“, gridano dalle piazze di Danimarca e Groenlandia, ma il presidente a stelle e strisce non ne vuole sapere. Questo scatto d’orgoglio, dopo settimane di minacce, non trova alcuna rinuncia da parte di Donald Trump. Anzi. L’inquilino della Casa Bianca sfodera ancora una volta la sua spada preferita, i dazi. Infatti, dal primo febbraio scatteranno imposte doganali del 10% contro tutti i Paesi contrari e che hanno osato inviare i contingenti sull’isola fin quando non sarà raggiunta un’intesa “per l’acquisto completo e totale della Groenlandia“. Ovvero, Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Finlandia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
