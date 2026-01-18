Groenlandia Trump colpisce otto paesi Ue con nuovi dazi Bruxelles | L'isola non è in vendita

Recentemente, Donald Trump ha annunciato l'imposizione di nuovi dazi su otto Paesi europei, con l'obiettivo di influenzare la vendita della Groenlandia. Bruxelles ha reagito dichiarando che l'isola non è in vendita, sottolineando l'importanza di mantenere relazioni internazionali basate su rispetto e dialogo. Questa vicenda evidenzia le tensioni commerciali e geopolitiche in atto tra gli Stati Uniti e l’Europa.

Donald Trump ha annunciato nuovi dazi contro otto Paesi europei per forzare l'acquisto della Groenlandia, trasformando un alleato Nato in un bersaglio economico. L'Ue reagisce compatta: la sovranità non si negozia e la Groenlandia non è in vendita. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Groenlandia, Trump lancia nuovi dazi contro Paesi europei: “Fino a quando non ci vendete l’isola” Leggi anche: Trump annuncia nuovi dazi contro alcuni Paesi europei per la ‘Questione Groenlandia’ La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Trump colpisce ancora gli europei: «Dazi a chi ha mandato truppe in Groenlandia»; Da Wilson, Truman e Eisenhower fino a Trump, il prezzo della Groenlandia; Trump, altro passo anti-Nato e Ue: +10% di dazi agli 8 paesi che mandano truppe in Groenlandia; Groenlandia, Trump: «La loro difesa? Due slitte trainate da cani, se non la prendiamo noi lo faranno la Russia o la Cina». Groenlandia, Trump colpisce otto paesi europei con nuovi dazi, l’Ue: “L’isola non è in vendita” - Donald Trump ha annunciato nuovi dazi contro otto Paesi europei per forzare l'acquisto della Groenlandia, trasformando un alleato Nato in un bersaglio ... fanpage.it

Dazi di Trump «a chi difende la Groenlandia», come si sommerebbero alle aliquote già esistenti e con quali conseguenze? - I dazi del 10 e poi del 25% per Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia ... corriere.it

Trump ha annunciato nuovi dazi contro i paesi europei che hanno inviato soldati in Groenlandia - Sabato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato, con un post sul social network Truth, che verranno imposti nuovi dazi agli otto paesi europei che hanno mandato soldati in ... ilpost.it

Groenlandia, primo ministro a Trump: rispetti indipendenza

Niente e nessuno avrebbe potuto prevedere le nuove minacce di Donald Trump: vi seppellisco sotto i dazi se non mi date la Groenlandia - facebook.com facebook

#Groenlandia #Trump: #dazi fino al 25% per gli 8 Paesi europei che hanno inviato militari sull'isola, finché la Danimarca non si convincerà a vendere il suo territorio autonomo. Oggi riunione d’emergenza degli ambasciatori dei 27. Nel video proteste a Nuuk x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.